Gobierno del Estado y COMAPA SUR impulsan soluciones a rezagos históricos de infraestructura

En materia de socavones, se informó que de enero de 2023 a la fecha se han detectado 528 hundimientos, además de 35 rezagos heredados

Por. Mario Prieto

TAMPICO, TAMAULIPAS.- Con el respaldo del Gobierno del Estado, la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (COMAPA Sur) mantiene una estrategia permanente para atender problemáticas históricas derivadas del deterioro y falta de mantenimiento acumulados durante décadas en la infraestructura hidrosanitaria de la zona sur.

Durante una rueda de prensa, el secretario de Recursos Hidráulicos para el Desarrollo Social, Ing. Raúl Quiroga Álvarez, acompañado por el gerente general de COMAPA Sur, Mtro. Francisco José González Casanova, expuso que la crisis de socavones y el incremento en las fugas de agua potable y drenaje sanitario son consecuencia de una red con más de 50 años de antigüedad, así como de rezagos históricos en su conservación.

En materia de socavones, se informó que de enero de 2023 a la fecha se han detectado 528 hundimientos, además de 35 rezagos heredados, para un total de 563 casos, de los cuales se han atendido 450, alcanzando un avance del 80 por ciento.

Asimismo, se dio a conocer que el deterioro de la infraestructura ha provocado un aumento en las fugas de agua potable y drenaje sanitario. En la actual administración se han detectado 40 mil 697 incidencias y se han atendido 42 mil 130, incluyendo rezagos de años anteriores, logrando un nivel de atención del 104 por ciento.

El secretario Raúl Quiroga Álvarez destacó que estos resultados reflejan el esfuerzo conjunto entre el Gobierno del Estado y COMAPA Sur para hacer frente a una problemática histórica, mientras que el gerente general, Francisco José González Casanova, reiteró el compromiso del organismo de continuar trabajando para mejorar la infraestructura y brindar un mejor servicio a los usuarios.

En el encuentro con los medios de comunicación, las autoridades presentaron además indicadores relacionados con el fortalecimiento financiero y operativo del organismo, destacando acciones encaminadas a reducir pasivos heredados, mejorar la eficiencia comercial y consolidar una administración más ordenada y transparente. Estas acciones forman parte de la estrategia para fortalecer la capacidad operativa de COMAPA Sur y brindar un mejor servicio a la población.