La Vicente Guerrero apunta a convertirse en corredor turístico con restaurantes y actividades recreativas

La Presa Vicente Guerrero posee todas las condiciones naturales privilegiadas para consolidarse como un destino turístico de primer nivel

Por Antonio H. Mandujano

Expreso – La Razón

La transformación de la ribera de la Presa Vicente Guerrero en una zona turística con restaurantes, paseos recreativos y servicios para visitantes forma parte del proyecto que impulsa el Ayuntamiento de Padilla para detonar el potencial económico y turístico del principal embalse de Tamaulipas.

Y es que la Presa Vicente Guerrero posee todas las condiciones naturales privilegiadas para consolidarse como un destino turístico de primer nivel, como lo son algunos otros embalses nacionales.

Fue el alcalde de Padilla, Carlos Ernesto Quintanilla Selvera, quien informó que el plan contempla intervenir la franja cercana al agua para convertirla en un espacio atractivo para el turismo regional, donde la gastronomía, la recreación y el contacto con la naturaleza sean los principales atractivos.

“Queremos aterrizar todo el tema de la orilla para poner unos restaurantes, poner unos catamarán, poner lanchas y que los pescadores también nos puedan servir de guía”, señaló.

La propuesta busca que la ribera deje de ser únicamente un punto de acceso para la pesca deportiva y se convierta en un corredor turístico capaz de atraer visitantes durante todo el año, especialmente de Ciudad Victoria y otros municipios de la región centro del estado.

Entre los proyectos contemplados destacan la operación de paseos en catamarán, recorridos en lancha, actividades acuáticas y la incorporación de los propios pescadores como guías turísticos, generando una nueva fuente de ingresos para las familias que dependen de la actividad pesquera.

“Tenemos la presa más bonita del mundo; comparada con otras de otros estados está hermosa, nada más le hace falta un buen proyecto a futuro para que el turismo vaya”, expresó.

Además de la rehabilitación y aprovechamiento de la ribera, el proyecto contempla una segunda etapa enfocada en fortalecer la infraestructura turística mediante la construcción de espacios de hospedaje, incluyendo hoteles y alojamientos tipo Airbnb, con el objetivo de que los visitantes prolonguen su estancia.

La estrategia se desarrollará en tres fases debido a la magnitud de la inversión requerida, que supera inicialmente los 10 millones de pesos, recursos que se buscarán gestionar de manera conjunta con los gobiernos estatal y federal.

Quintanilla Selvera puso como referencia el desarrollo alcanzado por la presa La Boca, en Nuevo León, donde la inversión en servicios e infraestructura turística permitió convertir al lugar en un importante polo de atracción para visitantes.

El alcalde aseguró que ya existen acercamientos con autoridades estatales y federales para respaldar el proyecto, con la meta de que la Presa Vicente Guerrero evolucione de un sitio de visita ocasional a uno de los principales destinos turísticos del centro de Tamaulipas.