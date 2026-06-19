Madre denuncia presunto maltrato contra niña con autismo en kínder de San Luis Potosí

SAN LUIS POTOSÍ, MÉXICO.-

En un entorno hostil por un grupo afín a la directora del Jardín de Niños “20 de Noviembre” de la capital potosina, la mamá de una alumna de cuatro años con autismo grado dos denunció violencia física desde hace mes contra su hija de parte de una maestra y que pese a que lo denunció ante la ante la Procuraduría de Protección a Niñas, Niños y Adolescentes (PPNNA), ante la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGESLP), ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) y ante el propio Sistema Educativo Estatal Regular (SEER), la presunta agresora permanece en el plantel ocasionando daño emocional a la víctima.

Desde antes de las nueve de la mañana, Berenice Salas, madre de la menor colocó cartulinas con diversos mensajes en la reja y cerró la entrada principal con cadenas y un candado; sin embargo, un grupo de vecinas del barrio de Tlaxcala, al parecer azuzadas por la directora según la denunciante, con una esmeriladora y martillo arrancó el material de protesta y abrió las puertas. Le gritaron a la mamá que presentara pruebas.

Niña fue violentada a golpes por su maestra

Berenice narró que en marzo pasado su hija fue violentada por su maestra con golpes y jalones e incluso en alguna ocasión la tiró al suelo y la obligó a estar así durante varios minutos, según describió la menor en los documentos de denuncia ante diferentes instancias, lo cual fue corroborado como verídico por la psicóloga que le da terapia debido a su estado en espectro autista.

FOTO: Especial

Dijo que inicialmente acudió ante la directora Gabriela Benítez, quien únicamente separó del grupo a la maestra señalada Mirna Elizabeth Chávez, pero que permanece en el plantel y su hija se asustaba al verla, hasta que de dictaron medidas cautelares y no se puede acercar ni ser visible ante la menor.

Menor sufría mucha angustia

“Cuando se dio esta situación presentaba mucha angustia, estrés, incluso del mismo coraje se le hacían derrames en sus ojitos, cuando fuimos a las fiscalías y le piden su testimonio, ella al relatar se tensaba, ya no quería hablar del tema, sí sufrió una afectación muy fuerte y ahora que ya no está la docente se le ha seguido tratando con terapias, con acompañamiento y ha mejorado en esa situación”, puntualizó.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO