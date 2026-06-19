Piden a ciudadanos que denuncien rellenos de lagunas

La petición la hizo especialmente a residentes de la colonia Nuevo Madero

Por. Benigno Solís/La Razón

TAMPICO, TAMAULIPAS.- El Secretario del Ayuntamiento, José Francisco Pérez Ramírez hizo un llamado a los ciudadanos para que denuncien el relleno de lagunas en sus sectores.

Dijo que en redes sociales se han reportado ese tipo de prácticas, ante lo cual dejó en claro que no lo van a permitir y en su oportunidad se presentarían las denuncias correspondientes.

Comentó que en la actual administración se han detectado hasta el momento dos áreas rellenadas en el Contadero y en La Pedrera.

La petición la hizo especialmente a residentes de la colonia Nuevo Madero, sector rodeado de cuerpos de agua y en el que se efectuó el viernes la jornada denominada «Día del Pueblo».

«Es un punto importante a tocar, recomendarle a nuestros vecinos de esta zona importante de la Nuevo Madero que no haya rellenos y que denuncien ante la autoridad cuando identifiquen algún tipo de relleno, sobre todo en zonas bajas o en algún cuerpo de agua», mencionó. «No vamos a permitir por ningún motivo, esa es la instrucción que tenemos por parte de nuestro presidente municipal que se sigan invadiendo áreas en las cuales haya lagunas u ojos de agua, vasos captadores porque esto perjudica cuando vienen las lluvias y se inundan nuestros vecinos», destacó.

En ese sentido, precisó que corresponde a desarrollo urbano vigilar que haya un ordenamiento territorial y que no se invadan las áreas de lagunas.

Se trata de un delito federal del cual toma conocimiento la Semarnat.