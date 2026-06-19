Sheinbaum dice que planteará a Felipe VI la visión de México sobre la Conquista

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- La presidenta Claudia Sheinbaum adelantó que con el rey de España, Felipe VI abordará el tema del reconocimiento de los pueblos indígenas y de los abusos de la Conquista.

Sheinbaum hablará de la Conquista con Felipe VI

En la conferencia mañanera, la jefa del Ejecutivo dijo desconocer que Felipe VI hará una declaración sobre el tema; sin embargo, recordó que él ya hizo una declaración cuando el pasado 16 de marzo en el Museo Arqueológico de Madrid, reconoció que hubo “mucho abuso” y “controversias morales y éticas” en la Conquista.

“Él viene por poco tiempo. En realidad, el objetivo de su visita es ver a la selección española (jugar) en Guadalajara. Entonces viene y luego luego se va a Jalisco. Pero ya que viene a México, es pertinente recibirlo y tener una conversación”, expuso.