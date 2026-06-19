Tamaulipas enfrentará lluvias, vientos fuertes y temperaturas de hasta 45 grados este jueves

El SMN pronostica lluvias fuertes en el suroeste de Tamaulipas, rachas de viento de hasta 80 km/h, oleaje elevado en la costa y temperaturas máximas de entre 40 y 45 grados en zonas del estado.

CIUDAD DE MÉXICO.- El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó para este jueves condiciones de clima contrastantes en Tamaulipas, donde se esperan lluvias fuertes, rachas de viento de hasta 80 kilómetros por hora, oleaje elevado en la costa y temperaturas que podrían alcanzar entre 40 y 45 grados Celsius.

De acuerdo con el organismo, el suroeste del estado registrará lluvias fuertes, con acumulados de entre 25 y 50 milímetros, las cuales podrían estar acompañadas de descargas eléctricas y caída de granizo. Estas condiciones aumentan el riesgo de encharcamientos, inundaciones urbanas y crecidas repentinas en zonas bajas.

Además, se prevén vientos de componente sur, conocidos como surada, con rachas de entre 60 y 80 kilómetros por hora en Tamaulipas, lo que podría provocar la caída de árboles, anuncios publicitarios y afectaciones en vialidades.

En las zonas costeras también se espera oleaje de entre 1.5 y 2.5 metros de altura, por lo que se recomienda extremar precauciones a embarcaciones menores y actividades recreativas en el litoral.

Pese a las lluvias, el calor continuará siendo intenso. El SMN estima temperaturas máximas de 40 a 45 grados Celsius en regiones del centro y occidente de Tamaulipas, por lo que exhortó a la población a mantenerse hidratada, evitar la exposición prolongada al sol y prestar especial atención a niñas, niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas.

A nivel nacional, las precipitaciones serán generadas por la interacción de una línea seca y canales de baja presión sobre el noreste del país, además de la inestabilidad atmosférica, el ingreso de humedad proveniente del océano Pacífico, Golfo de México y mar Caribe, así como la aproximación de un frente frío fuera de temporada y el avance de las ondas tropicales 8 y 9.

Las autoridades recomendaron mantenerse atentos a los avisos oficiales del SMN, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y Protección Civil ante posibles afectaciones derivadas de las condiciones meteorológicas previstas para las próximas horas.

Con información de SMN Conagua