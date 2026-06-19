Tampico será sede del Tianguis de Pueblos Mágicos del 13 al 16 de noviembre; esperan proyección turística nacional

La alcaldesa, Mónica Villarreal Anaya, informó que esta edición contempla una importante participación nacional y una derrama económica importante

Por. Cynthia Gallardo

La Razón

TAMPICO, TAMAULIPAS.- El municipio de Tampico se prepara para convertirse en sede del Tianguis de Pueblos Mágicos, que se llevará a cabo del 13 al 16 de noviembre de este año en la velaria de la Expo Tampico, evento que reunirá a más de 170 pueblos de 22 estados del país.

La alcaldesa, Mónica Villarreal Anaya, informó que esta edición contempla una importante participación nacional y una derrama económica importante, luego de que el año pasado en Pachuca se registrara la asistencia de alrededor de 65 mil personas.

“Van a exponer sus tradiciones ancestrales, van a exponer su artesanía y toda la logística que tienen, para que todo en México tome en cuenta eso que por medio de estas rutas para trazar sus visitas de todos quienes quieran conocer los pueblos mágicos”

La edil dijo que el evento en Tampico representa una oportunidad para fortalecer la vocación turística del municipio y proyectarlo a nivel nacional como punto estratégico de visita.

“Para nosotros como un municipio cuya vocación es el turismo nos da una exposición a nivel nacional para que quienes vengan conozcan un pedacito de Tampico y programen una visita de mayor número de días en otras ocasiones. Nos estamos preparando junto con el gobierno del estado”

Villarreal Anaya indicó que durante el tianguis se presentarán actividades relacionadas con gastronomía, artesanías y promoción cultural de los pueblos participantes, lo que permitirá una amplia muestra de tradiciones ancestrales.

Con este evento, Tampico busca consolidarse como uno de los destinos turísticos más relevantes del país, aprovechando la llegada de visitantes y la promoción conjunta con el Gobierno del Estado.