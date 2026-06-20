Fernando Gago, ex técnico de las Chivas, sufre un infarto; este es su estado de salud

CIUDAD DE MÉXICO.- En las últimas horas el nombre del ex futbolista profesional y hoy director técnico, Fernando Gago, apareció en las principales tendencias de búsqueda en redes sociales después de que se confirmó que enfrenta un complicado momento de salud que lo llevó a ser operado de emergencia.

La mañana de este sábado 20 de junio, la Universidad de Chile, equipo al que actualmente dirige, informó que Fernando Gago fue internado el día de ayer por un infarto agudo al miocardio. El ex futbolista de Boca Juniors y Real Madrid fue intervenido.

«Fernando Gago ingresó en la madrugada del jueves 19 de junio presentando un infarto agudo al miocardio», se lee en el mensaje.

¿Cuál es el estado de salud de Fernando Gago?

En el escrito compartido se detalló que Fernando Gago sufrió un infarto agudo al miocardio, situación por la que fue sometido a una cirugía. Tras el procedimiento, el ex técnico de las Chivas de Guadalajara y Necaxa se encuentra de «buen ánimo».

Se detalló que el futbolista de la Selección de Argentinacontinuará en rehabilitación cardíaca y próximamente podrá retomar la actividad física. Hasta el momento el director técnico de 40 años no se ha pronunciado al respecto.

«El paciente presenta buen ánimo y en las próximas horas comenzará su rehabilitación cardíaca, la cual consiste en retomar de forma progresiva la actividad física», detalla.

¿Quién es Fernando Gago?

Fernando Gago es un famoso ex futbolista profesional y actual director técnico de 40 años. Como jugador formó parte de Boca Juniors, Real Madrid, Roma, Valencia y Vélez. En su faceta como técnico dirigió a Aldosivi, Racing, Guadalajara, Boca Junios, Necaxa y actualmente con Universidad de Chile.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO