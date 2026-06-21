Casi un millón de tamaulipecos recibe apoyos federales; derrama rebasa los 25 mil millones de pesos

La mayor parte de los apoyos se concentra en la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, programa que actualmente beneficia a 404 mil tamaulipecos y que representa el padrón más amplio de la entidad.

Por Raúl López García

TAMAULIPAS, MÉXICO.- Los programas sociales del Gobierno Federal están a punto de alcanzar una cifra histórica en Tamaulipas. Actualmente, 998 mil 400 personas reciben algún tipo de apoyo económico, educativo o productivo, un padrón que podría superar el millón de beneficiarios antes de que concluya el año.

Así lo informó Luis Lauro Reyes Rodríguez, delegado federal de Programas para el Bienestar en Tamaulipas, quien destacó que la inversión destinada a estos esquemas sociales supera los 25 mil millones de pesos anuales, convirtiéndose en una de las principales fuentes de recursos públicos que llegan directamente a las familias del estado.

“Estoy seguro que al término del año vamos a llegar al millón de beneficiarios aquí en el estado de Tamaulipas”, afirmó.

La mayor parte de los apoyos se concentra en la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, programa que actualmente beneficia a 404 mil tamaulipecos y que representa el padrón más amplio de la entidad.

Le sigue el programa Mujeres Bienestar, que suma 103 mil beneficiarias, quienes reciben un apoyo bimestral de 3 mil 100 pesos para fortalecer su economía familiar.

El resto de los beneficiarios corresponde a estudiantes que reciben becas federales, productores del campo y personas incorporadas a otros programas sociales impulsados por la Federación.

Reyes Rodríguez destacó que la cobertura de estos programas continúa creciendo año con año y anticipó que para el próximo ejercicio fiscal tanto la inversión como el número de beneficiarios registrarán un nuevo incremento.

“Estaríamos superando los 25 mil millones fácilmente y llegaríamos al millón de beneficiarios aquí en Tamaulipas”, señaló.

La dispersión de estos recursos se realiza de manera periódica a través del Banco del Bienestar y otras instituciones financieras autorizadas, por lo que el funcionario exhortó a los beneficiarios a mantenerse atentos a los calendarios oficiales de pago y acudir cuando les corresponda recibir sus recursos.

El crecimiento constante de los programas federales ha convertido a Tamaulipas en una de las entidades con mayor cobertura social del país, con apoyos que alcanzan prácticamente a uno de cada tres habitantes y que representan una importante inyección económica para las familias y los mercados locales.

De concretarse la meta planteada por la Delegación del Bienestar, el estado cerrará el año con más de un millón de beneficiarios y una derrama social sin precedentes, consolidando a los programas federales como uno de los principales instrumentos de apoyo económico para la población.