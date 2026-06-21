IMÁGENES FUERTES: Adulto mayor dispara contra una familia; solo dos sobrevivieron

Una persona de la tercera edad quien es vecino de las víctimas, sucedió en el distrito de Fethiye ubicado en la provincia de Mugla, Turquía

TURQUÍA.- Un adulto mayor atacó a escopetazos a una familia cuando estos abrieron el portón de su domicilio en Turquía.

La agresión quedó documentada por las cámaras de videovigilancia que colocaron los habitantes de la casa en dos puntos del lugar.

El vecino de 62 años de edad esperó a que el padre de familia abriera el portón de su domicilio y apenas lo hizo recibió un disparo casi a quemarropa, mientras que su esposa que lo acompañó a la entrada también recibió un impacto de bala.

De acuerdo con medios locales, la hija de 13 años de la pareja agredida también fue atacada con un disparo que la persona de la tercera edad hizo, quien tras haber baleado a la familia fue capturado por efectivos de la Gendarmería turca.

¿Quiénes fueron atacados a balazos con la escopeta en Turquía?

El ataque de escopeta realizada por la persona de la tercera edad quien es vecino de la familia que agredió, sucedió en el distrito de Fethiye ubicado en la provincia de Mugla, Turquía. En el video que circula en las redes sociales se observa cuando el padre de familia fue el primero en ser atacado.

Al recibir el balazo con la escopeta, la víctima identificada como Ramazan Çaliskan cayó al suelo al quedar malherido, al tiempo que su esposa también fue alcanzada por uno de los proyectiles de la escopeta, así como su hija de 13 años de edad.

¿Quién sobrevivió al ataque de escopeta en Turquía?

Tras el ataque, solamente la madre y su hija lograron sobrevivir, pero no así el padre de familia quien perdió la vida por la herida que le provocó el balazo de escopeta que recibió. Mientras tanto, el agresor fue capturado con el arma asegurada.

Un juez ordenó que el adulto mayor fuera enviado a prisión preventiva donde deberá pasar el resto del proceso penal encerrado, al ser acusado de agresiones y asesinato de su vecino. Se desconoce el motivo que causó que el acusado disparara a la familia.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO