Impulsan Ley de Identidad de Género en Tamaulipas para agilizar trámites de personas trans

La propuesta que busca simplificar la rectificación de documentos oficiales para las personas trans y eliminar la necesidad de recurrir a procesos judiciales costosos

Por Cynthia Gallardo

Expreso-La Razón

La diputada local, Cynthia Jaime Castillo informó que una de las iniciativas pendientes en el Congreso de Tamaulipas es la Ley de Identidad de Género, propuesta que busca simplificar la rectificación de documentos oficiales para las personas trans y eliminar la necesidad de recurrir a procesos judiciales costosos y prolongados.

Durante las actividades realizadas en el marco de la Marcha del Orgullo LGBTQ+, la legisladora explicó que la iniciativa fue presentada hace casi un año y actualmente continúa en proceso legislativo, a la espera de ser turnada a comisiones para el análisis y emisión de opiniones correspondientes.

«Yo tengo particularmente pendiente la de identidad de género, se presentó ya tiene un año que se va a cumplir y está en proceso de pasar a comisiones por opiniones que tenemos que solicitar. Sabemos que somos de los pocos estados que nos falta avanzar y sabemos que ellos pueden conseguir su acta de nacimiento a través de un amparo. Lo único que estamos haciendo es que no pasen por esta burocracia, este cansancio y el gasto económico; ir y venir sería mucho más sencillo a través de una Ley»

La diputada señaló que actualmente las personas trans pueden modificar su acta de nacimiento mediante un amparo; sin embargo, el procedimiento implica tiempo, recursos económicos y traslados que podrían evitarse con la aprobación de la iniciativa.

Explicó que el objetivo principal es garantizar un mecanismo administrativo más accesible que permita el reconocimiento legal de la identidad de género sin necesidad de acudir a instancias judiciales.

Jaime Castillo indicó además que recientemente el Congreso local aprobó reformas al Código Penal de Tamaulipas para sancionar las llamadas terapias de conversión, prácticas orientadas a modificar la orientación sexual o identidad de género de las personas.

«Antes existían temas, trataban de convencer, mandar a terapias psicológicas incluso hasta de choques eléctricos; ya es un delito»

La legisladora local consideró que estas medidas representan avances importantes en materia de derechos humanos, inclusión y respeto a la diversidad sexual en la entidad, aunque reconoció que aún existen pendientes legislativos para garantizar la igualdad de derechos y el reconocimiento pleno de todas las personas.

La propuesta de Ley de Identidad de Género permanece en análisis dentro del Poder Legislativo estatal, mientras colectivos y organizaciones de la diversidad sexual continúan impulsando su aprobación.