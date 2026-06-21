Madero se inunda de mangos, generan ocho toneladas extra de basura

Las colonias Los Mangos y Lázaro Cárdenas registran la mayor cantidad de estos residuos, debido a la presencia de árboles en viviendas particulares

Por Óscar Figueroa

Expreso-La Razón

El volumen de basura que se recolecta de manera diaria en Ciudad Madero registró un incremento de hasta ocho toneladas por la caída masiva de mangos.

El director de Servicios Públicos, Gerardo Soto Najar, comentó que la maduración de mangos provocó una mayor acumulación de desechos en calles y banquetas, lo que obligó a las autoridades a reforzar las labores de recolección.

“El incremento es considerable. Estamos levantando hasta ocho toneladas más de basura de manera diaria por el mango. Hace aproximadamente un mes comenzó a madurar la fruta y posteriormente empezó a caer de los árboles”.

Las colonias Los Mangos y Lázaro Cárdenas registran la mayor cantidad de estos residuos, debido a la presencia de árboles en viviendas particulares.

Servicios Públicos recolecta entre 220 y 230 toneladas de basura al día; sin embargo, con la actual temporada de mangos y las lluvias, la cifra se incrementó hasta las 240 toneladas diarias.

Soto Najar hizo un llamado a la ciudadanía para que recoja los mangos.

El objetivo es evitar que la fruta sea arrastrada por las lluvias hacia la infraestructura pluvial, donde genera bloqueos y aumenta el riesgo de inundaciones.

“Lo que hay que hacer es que la ciudadanía que tenga mangos los recoja y los coloque en bolsas para que nosotros podamos llevárnoslos. Esto también evita que durante una lluvia lleguen a los canales o a las alcantarillas, donde pueden generar taponamientos”.