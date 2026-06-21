Se mantendrá el calor intenso en Tamaulipas pese a lluvias

El pronóstico también contempla vientos de componente sur con velocidades de 30 a 40 kilómetros por hora y rachas de hasta 70 kilómetros por hora durante los próximos días

Por. Antonio H. Mandujano

TAMAULIPAS, MÉXICO.- A partir de este lunes 22 de junio, Tamaulipas iniciará semana con condiciones para lluvias y chubascos en distintas regiones del estado; sin embargo, el calor volverá a ganar terreno con temperaturas que podrían alcanzar hasta los 45 grados centígrados en algunas zonas del territorio tamaulipeco.

De acuerdo con el pronóstico extendido a 96 horas del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), entre el lunes 22 y el miércoles 24 de junio persistirán los intervalos de chubascos de entre 5 y 25 milímetros en la entidad, asociados a canales de baja presión, ingreso de humedad del Golfo de México y otros sistemas atmosféricos que seguirán favoreciendo precipitaciones en gran parte del país.

No obstante, las lluvias no serán suficientes para desplazar el ambiente caluroso que comenzará a intensificarse durante la semana.

Y es que para el lunes se prevén temperaturas máximas de entre 40 y 45 grados en el occidente de Tamaulipas, mientras que para martes y miércoles los termómetros oscilarán entre los 35 y 40 grados, principalmente en las regiones oeste y noroeste del estado.

El pronóstico también contempla vientos de componente sur con velocidades de 30 a 40 kilómetros por hora y rachas de hasta 70 kilómetros por hora durante los próximos días, situación que podría incrementar la sensación térmica en varias localidades.

Aunque las precipitaciones continuarán presentes, el SMN advirtió que el ambiente seguirá siendo bochornoso debido a la combinación de altas temperaturas y humedad, condiciones típicas de la temporada de verano en la entidad.

Las autoridades meteorológicas recomendaron a la población mantenerse hidratada, evitar la exposición prolongada al sol durante las horas de mayor radiación y extremar precauciones ante posibles tormentas eléctricas, crecidas de arroyos y encharcamientos en zonas urbanas.