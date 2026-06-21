VIDEO: Gala Montes promete hacer las paces con Adrián Marcelo si México gana la Copa Mundial 2026

La fuerte enemistad entre la actriz y el youtuber surgió durante su participación en "La Casa de los Famosos México"

MÉXICO.- Gala Montes se encuentra una vez más en el ojo del huracán por su rivalidad con Adrián Marcelo, y es que luego de que el youtuber se dijera dispuesto a olvidar su enemistad con la actriz ella no dudó en responder. La también modelo puntualizó en que pondría fin a sus conflictos sólo si la selección mexicana ganaba la Copa Mundial 2026.

Los enfrentamientos entre Gala Montes y Adrián Marcelo escalaron a las redes sociales despertando un fuerte debate entre los internautas debido a los ataques del youtuber contra la actriz. Aunque han pasado dos años desde que inició su rivalidad, el conflicto permanece en la memoria de los fanáticos quienes se mostraron sorprendidos por las recientes declaraciones de ambos.

¿Terminará enemistad entre Gala Montes y Adrián Marcelo?

Durante un encuentro con aficionados Adrián Marcelo fue cuestionado sobre su rivalidad con Gala Montes y si está dispuesto a reconciliarse con la actriz. Entre bromas, el influencer regiomontano afirmó que pondría fin a su conflicto lanzando el mensaje: «Te am, Gala, te amo!», pese a que esto fue considerado como sarcasmo del youtuber, la actriz respondió asegurando que también dejaría de lado su enemistad si es que la selección mexicana ganaba la Copa Mundial 2026.

“Estoy hablando en serio, Adrián si estás viendo esto, si México gana el mundial hago las paces con Adrián Marcelo”, dijo la actriz en un video publicado en TikTok.

¿Cómo surgió la rivalidad entre Adrián Marcelo y Gala Montes?

Gala Montes y Adrián Marcelo participaron en la segunda temporada de “La Casa de los Famosos México”, donde protagonizaron fuertes enfrentamientos en los que el youtuber acusó a la actriz de fingir su depresión y lanzó comentarios por los que señalado de misoginia y fomentar la violencia contra las mujeres.

Tras finalizar el reality show, los enfrentamientos continuaron a través de redes sociales donde la actriz no dudó en defenderse. A esto se sumó la fuerte suma de dinero que Marcelo le ofreció a la madre de la actriz, Crista Montes, para participar en su podcast pese a los conflictos que existen entre ellas y por los que permanecen distanciadas.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO