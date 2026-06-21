VIDEO: Luis de Alba reaparece en el hospital con fuertes lesiones en el rostro

El actor, conocido como 'Pirruris', publicó un video en el que habla de su estado luego de sufrir una fuerte caída por la que tiene hematomas en la cara

MÉXICO.- Luis de Alba encendió las alertas entre sus fanáticos tras compartir un video en su cuenta de TikTok en el que habla de su estado de salud luego de que fuera hospitalizado de emergencia. El actor y comediante, de 81 años de edad, explicó que se trató de una fuerte caída que le provocó hematomas en gran parte del rostro.

En días recientes surgieron rumores sobre la gravedad en el estado de salud de Luis de Alba, querido actor y comediante estrella del llamado ‘cine de ficheras’. Ante esto y la preocupación de los fanáticos, el histrión publicó un video a través de su cuenta de TikTok -red social en la que se mantiene activo y cercano a sus seguidores- en la que aclara lo que ocurrió.

¿Cuál es el estado de salud de Luis de Alba?

El actor, también conocido como ‘Pirruris’, aclaró que se encuentra bien de salud y se recupera favorablemente de la caída que sufrió y por la que fue hospitalizado de emergencia. De Alba se dejó ver con hematomas en la zona de la frente, los ojos y los pómulos, sin embargo, fiel a su estilo no perdió el sentido del humor asegurando que se cambiaría el sobrenombre a ‘mapache atómico’.

“Tuve un accidente, entonces me trajeron al hospital, pero afortunadamente no me pasó nada más que golpes. Ya me andaban matando que ‘está gravísimo’ no es cierto, estoy perf #pirruris ♬ Tlacoyo – Luis De Alba @luisdealbaoficial Amigos todo está bien!! Nos vemos pronto #luisdealba ecto y listo para poder tiempo de estar con ustedes contándoles chistes y anécdotas», dijo el actor.

¿Qué problemas de salud ha enfrentado Luis de Alba?

Esta no es la primera vez que Luis de Alba ha enfrentado problemas de salud, pues en el pasado también señaló que padece una arritmia cardiaca crónica. En diciembre de 2024 se informó que fue hospitalizado en Guadalajara debido a una insuficiencia cardiaca descompasada por una neumonía con derrame pleural.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO