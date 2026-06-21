VIDEO: Revelan documental que Oliver Tree grabó en la Antártida antes de morir

El cantante explicó en diferentes entrevistas que su viaje a la Antártida estaba relacionado con la creación de un álbum y con la búsqueda de nuevos escenarios

ANTÁRTIDA.- A pocos días de la muerte de Oliver Tree, nuevos detalles sobre uno de los proyectos menos conocidos del cantante estadounidense comenzaron a llamar la atención de sus seguidores. Se trata un supuesto documental grabado en la Antártida, donde el artista mostró parte de su proceso creativo y una etapa poco conocida de su carrera.

El material volvió a generar conversación después de que circularan fragmentos de la producción en redes sociales, donde se observa al intérprete rodeado de paisajes congelados y utilizando equipo de grabación. La filmación formaba parte de un proyecto audiovisual que Oliver Tree había adelantado antes del accidente de helicóptero ocurrido en Brasil.

El cantante explicó en diferentes entrevistas que su viaje a la Antártida estaba relacionado con la creación de un álbum y con la búsqueda de nuevos escenarios para desarrollar su música. La idea era documentar cómo fue trabajar en una de las regiones más extremas del mundo y mostrar los momentos detrás de una producción realizada lejos de los espacios tradicionales.

Sin embargo, tras difundirse nuevamente algunos clips, usuarios en internet comenzaron a relacionar el proyecto con teorías sobre fenómenos aéreos no identificados, supuestas bases ocultas y misterios alrededor del continente antártico. Aunque estos comentarios aumentaron la curiosidad por el documental, Oliver Tree había señalado que el enfoque principal estaba ligado a su experiencia artística y personal.

¿De qué murió Oliver Tree y cómo fue el accidente del cantante?

La noticia de la muerte de Oliver Tree sorprendió a sus seguidores alrededor del mundo. El cantante estadounidense, cuyo nombre completo era Oliver Tree Nickell, falleció a los 32 años después de un accidente de helicóptero ocurrido en Río de Janeiro, Brasil.

De acuerdo con reportes, el accidente se registró en la zona de Recreio dos Bandeirantes, al suroeste de la ciudad brasileña, donde dos helicópteros estuvieron involucrados en un choque. El siniestro dejó varias víctimas mortales, entre ellas el artista. Su fallecimiento ocurrió mientras Oliver Tree atravesaba una etapa activa de su carrera, con nuevos proyectos musicales y presentaciones internacionales. El cantante venía de trabajar en diferentes propuestas creativas, entre ellas el documental desarrollado en la Antártida.

La noticia generó una ola de mensajes en redes sociales por parte de sus seguidores, quienes recordaron sus canciones más conocidas, sus videos musicales y la personalidad excéntrica que lo convirtió en una figura reconocida dentro del pop alternativo.

¿Quién era Oliver Tree?

El cantante murió en un accidente de helicóptero | Archivo

Oliver Tree nació en Santa Cruz, California, y desde joven comenzó a involucrarse en la música. Antes de alcanzar fama mundial experimentó con diferentes sonidos y proyectos, hasta construir una identidad artística completamente reconocible. Su salto a la popularidad llegó gracias a una combinación de música, videos virales y un personaje que rompía con la imagen tradicional de los artistas. Su corte de cabello característico, ropa amplia y estética inspirada en décadas pasadas se volvieron parte de su sello personal.

Canciones como “Alien Boy”, “Life Goes On” y “Miss You” aumentaron su reconocimiento internacional y le permitieron conectar con millones de personas. Además de interpretar sus temas, Oliver Tree participaba en la dirección de muchos de sus videos, donde utilizaba elementos absurdos, exagerados y cinematográficos.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO