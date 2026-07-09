Mueren más de 5 mil por ola de calor en Alemania

Las personas mayores fueron las más afectadas. La mortalidad aumenta de forma significativa a partir de los 75 años.

Por Staff

Berlin.-La ola de calor que azotó Alemania a finales de junio provocó más de 4 mil muertes, según estimaciones preliminares del Instituto Robert Koch (RKI). Con este balance, el número de fallecimientos relacionados con el calor en el primer semestre del año supera los 5 mil 100.

Entre el 22 y el 28 de junio fallecieron cerca de 22 mil personas en el país. Sin el episodio de calor extremo, el RKI calcula que habrían muerto unas 17 mil 500, lo que supone un exceso de mortalidad de más de 4 mil personas.

El organismo también contabiliza otro repunte de fallecimientos durante una ola de calor registrada en mayo.

El RKI recuerda que el calor rara vez figura como causa directa de muerte, salvo en casos de golpe de calor. En la mayoría de los casos, el fallecimiento se produce por la combinación de altas temperaturas con enfermedades preexistentes, por lo que el impacto del calor se calcula mediante métodos estadísticos.

Las personas mayores fueron las más afectadas. La mortalidad aumenta de forma significativa a partir de los 75 años y casi 3 mil de las muertes estimadas este año corresponden a mayores de 85 años.

También se registraron alrededor de 300 fallecimientos entre menores de 65 años, aunque el RKI advierte de que esta cifra presenta un amplio margen de incertidumbre.