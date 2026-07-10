Aumenta a dos los muertos por calor

Refuerzan medidas de prevención y alerta por golpe de calor

Por Salvador Valadez C.

EXPRESO-LA RAZON

Tamaulipas registra dos fallecimientos por golpe de calor en lo que va del año, uno en El Mante y otro en Nuevo Laredo, por lo que la Secretaría de Salud ha reforzado la campaña de concientización para prevenir los efectos de las altas temperaturas, especialmente entre quienes realizan actividades al aire libre, como albañiles y trabajadores de la construcción y mantenimiento de carreteras.

La directora general de Políticas de Salud y Bienestar Poblacional de la Secretaría de Salud, Sergia Juárez Delgado, alertó que durante el periodo vacacional algunos jóvenes consumen bebidas alcohólicas y, al exponerse al calor extremo en estado de deshidratación, incrementan considerablemente el riesgo de sufrir un golpe de calor.

Por ello, hizo un llamado a la población a seguir las recomendaciones emitidas por las autoridades sanitarias para prevenir este tipo de emergencias.

La funcionaria reconoció que se han registrado numerosos casos de golpe de calor; sin embargo, destacó que el objetivo principal es evitar que aumente el número de defunciones.

Asimismo, advirtió que los pronósticos indican temperaturas de hasta 47 grados de sensación térmica en algunas regiones del estado.

«Actualmente tenemos casos de deshidratación y de golpe de calor, y lamentablemente ya se registraron dos defunciones: una en El Mante y otra en Nuevo Laredo», señaló.

Explicó que el caso registrado en El Mante correspondió a un joven con hidrocefalia y crisis convulsivas, quien permaneció expuesto al sol mientras trabajaba en un puesto de venta de aguas frescas.

En tanto, la víctima de Nuevo Laredo fue un adulto mayor que vivía con su esposa en un cuarto pequeño donde las temperaturas superaban los 40 grados centígrados, situación que agravó su estado de salud.

Afortunadamente, añadió, la mayoría de los casos de golpe de calor no ha requerido hospitalización.

«El problema es que muchos jóvenes consumen bebidas alcohólicas y, al estar deshidratados y exponerse a las altas temperaturas, aumentan considerablemente el riesgo de sufrir un golpe de calor», advirtió.

Juárez Delgado señaló que es previsible que durante las próximas semanas aumenten los casos de deshidratación y golpes de calor, por lo que insistió en la importancia de seguir las recomendaciones preventivas.

Explicó que un golpe de calor se caracteriza por una temperatura corporal superior a los 40 grados centígrados, alteración del estado mental, confusión, agitación, dificultad para hablar, pérdida del conocimiento, piel caliente y seca, náuseas, vómito, enrojecimiento de la piel, dolor de cabeza y pulso acelerado.

Sobre la coordinación con los ayuntamientos, indicó que la Secretaría de Salud mantiene comunicación permanente para emitir alertas preventivas, principalmente en sectores con mayor exposición al sol.

Precisó que se recomienda evitar actividades al aire libre entre las 11:00 de la mañana y las 5:00 de la tarde, especialmente para trabajadores de la construcción y del mantenimiento de carreteras.

«El personal de Salud ofrece pláticas preventivas y los municipios colaboran en la medida de sus posibilidades. Entendemos que la actividad económica no puede detenerse, pero todos debemos evitar permanecer bajo el sol por más de 30 minutos continuos cuando las temperaturas son extremas», concluyó.