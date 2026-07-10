Los corridos del IETAM y TRIELTAM

GRANO DE ARENA / JUAN CARLOS LÓPEZ ACEVES

De acuerdo al artículo 60 de la Ley de Medios de Impugnación Electorales, el Juicio para dirimir conflictos o diferencias laborales entre el Instituto Electoral que encabeza JUAN JOSÉ RAMOS CHARRE y sus personas servidores, o entre el Tribunal Electoral local y su funcionariado, es uno de los cinco que este ordenamiento contempla.

Junto con el recurso de apelación, el recurso de inconformidad, el juicio de la ciudadanía y el juicio electoral, completa la quinteta de medios disponibles en esta ley, para encausar una querella ante el Tribunal Electoral, presidido por el magistrado ÉDGAR IVÁN ARROYO VILLARREAL.

Hasta el momento, se han presentado 14 juicios de este tipo durante el primer semestre de 2026. Representan la tercera parte de los 45 que se han turnado a las diferentes ponencias desde 2016, cuando nace el TRIELTAM bajo la presidencia de la magistrada MARCIA GARZA ROBLES.

Y si agregamos los 9 juicios para dirimir los conflictos laborales, tramitados el año pasado, representan el 51% de los promovidos en esta década de vida, que tiene el órgano jurisdiccional electoral de Tamaulipas. ADRIANA ANAHÍ MARTÍNEZ TORRES, presentó el primero en 2016.

BELEN MARISELA RODRIGUEZ ARIAS lo hizo en 2017. JESÚS EDUARDO HERNÁNDEZ ANGUIANO, MA. DE LOS ÁNGELES IBARRA ONTIVEROS, JESÚS RIVERA GARCÍA, ELÍAS AMÉRICO HERNÁNDEZ VILLANUEVA, ROSA DE LA FUENTE MARTÍNEZ, MARTÍN MARTÍNEZ SAUCEDO y MA.

MINERVA VARGAS CARREÑO, los promovieron en 2018.

En 2019 lo hicieron MIGUEL ÁNGEL CHÁVEZ GARCÍA, ADRIÁN MUÑIZ ROSALES y SERGIO ANTONIO GUEVARA VÁZQUEZ. En 2020 no hubo juicios laborales ante el TRIELTAM.

SANTA TERESITA DE JESÚS MANCILLA BARRÓN y MAURICIO LUCIANO ROSALES lo hicieron en 2021. HUGO ERNESTO VARGAS MEDINA lo hizo en 2022. CRISTIAN ADRIÁN ÁLVAREZ TORRES y SOSTENES SALAZAR MARTÍNEZ impugnaron en 2023.

NEREO ZAMORANO GARCÍA, JESÚS CASTILLO GONZÁLEZ, EDUARDO MARTÍNEZ CLEMENTE, MARENA RODRÍGUEZ GUEVARA y ALBERTO GARZA RODRÍGUEZ, en 2024.

GLORIA AMÉRICA ESCAMILLA ARREDONDO, JUANA LAURA HURTADO TORRES, JESSICA JIMENA BETANCOURT RANGEL, HIGINIO CARREÓN YAÑEZ, GUADALUPE IBARRA CÁRDENAS, LLUVIA KRISTAL DECILOS GÁMEZ y ARTURO CANTERO MEDRANO, suscribieron los juicios que se presentaron durante el 2025.

Finalmente, LEANDRO FLORES GARCÍA, ANTONIO PUENTE MIRELES, PEDRO BALDAZO VILLAFUERTE, ALBERTO OLGUÍN MARTÍNEZ, NELLY ENRIQUEZ MALDONADO, MIGUEL ÁNGEL CAVAZOS ARCOS, DANIEL VILLARREAL VILLANUEVA y JORGE LUIS SÁNCHEZ GUERRERO.

Además de MARGARITA CARREÓN LERMA, CAROLINA ZAVALA GARCÍA,

ANGÉLICA REYNA SÁNCHEZ, FRANCISCO BERZOSA GARZA, MIGUEL CASTILLO GONZÁLEZ e ISELA PONCE ARREDONDO, han promovido el juicio laboral, durante los primeros seis meses de 2026.

Son las y los funcionarios del IETAM y TRIELTAM que ha sido despedidos, con algunas contadas renuncias de mutuo propio y el reclamo de derechos laborales de la viuda de un servidor público del OPLE. Incluyendo al director administrativo del Tribunal que, durante varios años, manejó los “retornos” de las compras salpicando el diezmo a la Presidencia y que ahora demanda el pago de sus prestaciones.

“No tiene vergüenza ni llenadera”, me dijo uno de sus proveedores.