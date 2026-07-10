Motociclista cae a barranco

Se impactó contra la barra de contención para después caer a un voladero de al menos 15 metros de profundidad

Por Alejandro Dávila

Expreso – La Razón

Un motociclista de 30 años, identificado como Ángel, sobrevivió a un aparatoso accidente en el kilómetro 159 de la carretera vieja a Tula. Cuando regresaba de El Mirador en una moto Italika, derrapó con gravilla a la altura del santuario de la Virgen del Caminero, se impactó contra la barra de contención y cayó a un voladero de 15 metros de profundidad.

Paramédicos del CRUM y Protección Civil descendieron, lo aseguraron en una camilla rígida y lo subieron al borde de la carretera para trasladarlo a un hospital. Testigos que presenciaron el hecho ayudaron y llamaron al 911. El percance, que parecía mortal, no terminó en tragedia.