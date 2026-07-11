A 450 dólares un pedazo de césped del estadio finalista del Mundial

Es “un objeto de colección único que celebra uno de los mayores eventos deportivos del mundo”, dice la FIFA

Por. Staff

East Rutherford.- La FIFA, acusada de cobrar precios elevados por las entradas del Mundial 2026, está vendiendo el césped que se utilizará para la final del 19 de julio en el MetLife Stadium de Nueva Jersey a 450 dólares la pieza.

La tienda de la FIFA indica que cada segmento de césped mide 17.5 x 17.5 x 17.5, aunque no especifica si la medida corresponde a pulgadas, centímetros o milímetros. El organismo rector del futbol no respondió de inmediato a un correo electrónico en el que se solicitaban detalles sobre las dimensiones.

“Adquiera una auténtica pieza de la historia del futbol con un fragmento original del campo de juego de la Copa Mundial de la FIFA 2026, conservado permanentemente en acrílico de alta calidad e incluyendo una memoria USB”, indica el sitio web.

“Cada pieza contiene un fragmento original del icónico terreno de juego de la final, convirtiéndola en un objeto de colección único que celebra uno de los mayores eventos deportivos del mundo”, agregó.

La FIFA detalló que “la memoria USB de acrílico cuenta con una película de autenticidad y ofrece una elegante y moderna pieza de exhibición. Presentada en una caja de hombro abatible de alta calidad con llamativos detalles de barniz UV selectivo, este artículo exclusivo está diseñado para coleccionistas, aficionados y entusiastas del futbol por igual”.

La FIFA sólo enviará el césped a direcciones en Estados Unidos y Europa.

“Los pedidos no se enviarán hasta después de la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026”, declaró el organismo rector.

Jugadores y entrenadores han criticado la calidad del terreno de juego del MetLife Stadium, que habitualmente utiliza una superficie artificial para los partidos de la NFL de los Gigantes de Nueva York y los Jets.