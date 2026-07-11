Atacan con drones-bomba a familias en la Tarahumara

La Fiscalía de Chihuahua ha registrado dos muertes por ataque con bombas, una mujer y un menor de edad, quienes estaban en sus viviendas cuando los artefactos lanzados desde el aire hicieron explosión.

Por. Staff

Chihuahua.-Habitantes del poblado de Cinco Llagas en la sierra Tarahumara y que han dejado sus casas y propiedades por el asedio de los narcotraficantes, han sufrido ataques con armas de fuego, el incendio de sus hogares, la matanza de su ganado y homicidios con bombas lanzadas con drones.

La Fiscalía de Chihuahua ha registrado dos muertes por ataque con bombas, una mujer y un menor de edad, quienes estaban en sus viviendas cuando los artefactos lanzados desde el aire hicieron explosión. Se trata de cerca de 70 familias que han dejado su comunidad de Cinco Llagas, en el municipio de Guadalupe y Calvo, en la zona de la sierra Tarahumara conocida como El Triángulo Dorado.

Ante ello, además del envío de fuerzas estatales y del Ejército, el gobierno de Chihuahua realizó una jornada de atención integral en la comunidad. Bajo la custodia de policías de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado y la Secretaría de la Defensa Nacional, el fiscal de Distrito Zona Sur, Guillermo Hinojos Hinojos y la comisionada Estatal de la CEAVE, Norma Ledezma Ortega, acudieron a esta comunidad para atender las necesidades de la población.

Personal de la Fiscalía recibió denuncias relacionadas con delitos de robo, homicidio, desaparición de personas y amenazas. En tanto que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAVE) entregó apoyos alimentarios y artículos de higiene personal a las familias de la comunidad.

Durante el recorrido y las entrevistas realizadas con los habitantes, se identificaron diversas necesidades prioritarias, entre ellas el fortalecimiento de la seguridad en la zona, la disponibilidad permanente de servicios médicos y la continuidad de los apoyos institucionales para las localidades de La Minita, El Cajoncito y Cinco Llagas.