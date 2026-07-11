Estrella ”troca” contra luminaria

Mujer resulta herida, luego que perdió el control de su camioneta y se proyectó arriba del camellón hasta chocar una luminaria

Fotos y texto

Por. Alejandro Dávila

Expreso-La Razón

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- Paramédicos del CRUM le proporcionaron los primeros auxilios a una conductora que resultó lesionada luego de impactar su camioneta contra una luminaria.

Estos hechos se registraron alrededor de las 10:00 de la mañana sobre el libramiento Naciones Unidas a la altura del fraccionamiento Todos Por Tamaulipas.

Fue hasta ese sitio que los cuerpos de emergencia arribaron para darle los primeros auxilios a una femenina que presentaba varios golpes en el cuerpo.

Debido a que ninguno de estos era de consideración, no fue necesario trasladarla a ningún centro hospitalario.

De acuerdo a los datos recabados, la mujer conducía una camioneta Chevrolet Equinox en la cual se desplazaba sobre el libramiento de sur a norte.

A la altura del referido fraccionamiento por alguna razón no establecida perdió el control y trepó al camellón central avanzando varios metros sobre este hasta chocar con una luminaria la cual derribó.

Debido a este fuerte impacto se activaron las bolsas de aire y golpearon a la conductora quien quedo un tanto aturdida.

Un conductor que fue testigo de los hechos se detuvo en la zona para auxiliar a la mujer mientras que llegaba una unidad de emergencia