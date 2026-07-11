Impulsan nueva era para la ganadería tamaulipeca

El presidente de dicha organización estatal, José Guerrero Gamboa, informó que el proyecto se encuentra avanzado en un 95 por ciento y forma parte de un esquema que se desarrolla en coordinación con los gobiernos estatal y federal para fortalecer toda la cadena productiva del sector ganadero.

Por. Antonio H. Mandujano

TAMAULIPAS, MÉXICO.- Una planta engordadora de ganado en Tamaulipas se proyecta por parte de la Unión Ganadera Regional de Tamaulipas (UGRT) como parte de una estrategia integral para impulsar la transformación de carne en la entidad y generar mayor valor agregado para los productores pecuarios.

El presidente de dicha organización estatal, José Guerrero Gamboa, informó que el proyecto se encuentra avanzado en un 95 por ciento y forma parte de un esquema que se desarrolla en coordinación con los gobiernos estatal y federal para fortalecer toda la cadena productiva del sector ganadero.

En entrevista, explicó que actualmente en Tamaulipas no existe una presencia importante de corrales de engorda, situación que también ha mantenido al estado alejado de problemas relacionados con el uso de clenbuterol.

“En Tamaulipas no tenemos ese problema porque no hay engordas».

«Desafortunadamente cerró una engorda que estaba en Jiménez y que llegó a manejar hasta 45 mil animales”, señaló.

Y sobre la iniciativa, detalló que contempla dos vertientes principales.

La primera consiste en el fortalecimiento de la infraestructura para el procesamiento de carne, mediante la adecuación del rastro de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia para que opere bajo estándares Tipo Inspección Federal (TIF) y alcance una capacidad de sacrificio de entre 80 y 100 animales por día.

Además, se prevé la construcción de una sala de deshuese y empaque en instalaciones de la Unión Ganadera para impulsar la comercialización de carne producida en Tamaulipas.

Guerrero Gamboa indicó que el Gobierno del Estado aportará recursos para iniciar este proceso de comercialización, con el objetivo de mejorar los ingresos de los productores y compensar parte de las afectaciones derivadas de las dificultades para exportar becerros.

La segunda parte del proyecto está enfocada en fomentar la engorda de ganado mediante créditos con tasas preferenciales respaldados por el Gobierno Federal y Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura (FIRA).

Según explicó, los apoyos permitirían reducir las tasas de interés de niveles cercanos al 17 o 18 por ciento a aproximadamente 8.15 por ciento, facilitando que los productores inviertan en la alimentación y desarrollo de sus animales.

Asimismo, la UGRT contempla instalar corrales de engorda propios para ofrecer servicios de maquila a ganaderos que no cuentan con infraestructura suficiente para finalizar sus becerros.

“Si alguien tiene ganado y quiere engordarlo, pero no tiene dónde hacerlo, podría llevarlo a la Unión Ganadera. Nosotros lo alimentaríamos y lo desarrollaríamos hasta que esté listo para sacrificio y comercialización”, explicó.

El dirigente finalizó diciendo que la intención es que los productores puedan engordar sus animales en Tamaulipas, sacrificarlos en instalaciones certificadas y posteriormente procesar la carne en un centro de deshuese local, fortaleciendo así toda la cadena de valor dentro del estado.