Juanito Mascorro invita a clases de atletismo

El deportista victorense encabeza un grupo de entrenamiento de atletismo dirigido a niñas y niños, con el objetivo de fomentar la actividad física y transmitir los valores que lo han llevado a representar a México en competencias nacionales e internacionales.

POR. DANIEL VÁZQUEZ

EXPRESO

TAMAULIPAS, MÉXICO.- Juan Daniel “Juanito” Mascorro continúa escribiendo una historia de inspiración dentro del deporte adaptado. Después de consolidarse como uno de los atletas más destacados de Tamaulipas en atletismo y futbol para personas con síndrome de Down, ahora comparte su experiencia como entrenador.

El deportista victorense encabeza un grupo de entrenamiento de atletismo dirigido a niñas y niños, con el objetivo de fomentar la actividad física y transmitir los valores que lo han llevado a representar a México en competencias nacionales e internacionales.

Las sesiones se realizan de lunes a viernes a las 18:00 horas en la pista del Estadio Marte R. Gómez, donde Juanito trabaja de cerca con los pequeños, enseñándoles fundamentos del atletismo y motivándolos a desarrollar su talento.

Su paso como atleta incluye importantes logros para Tamaulipas y para México, convirtiéndose en un referente del deporte adaptado gracias a sus actuaciones en competencias de alto nivel y a su compromiso dentro y fuera de las pistas.

Ahora, esa experiencia la pone al servicio de las nuevas generaciones, con la intención de contribuir a la formación de futuros atletas y promover un estilo de vida saludable entre la niñez victorense.

Las personas interesadas en integrarse al grupo de entrenamiento pueden acudir directamente al Estadio Marte R. Gómez a la hora de práctica y solicitar información con el propio Juanito Mascorro, quien brindará detalles sobre las actividades y el proceso de inscripción.