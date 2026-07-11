Llevaban 2.5 toneladas de cocaína en 2 lanchas

La Marinas las intercepta, 4 personas son detenidas y permanecerán en prisión preventiva por delitos contra la salud y posesión ilícita de hidrocarburo

Por. Staff

Ciudad de México.-La Secretaría de Marina (Semar) interceptó 2 embarcaciones ribereñas que transportaban 2 toneladas 554 kilos 965 gramos de clorhidrato de cocaína, lo que derivó en la detención de 4 personas que posteriormente fueron vinculadas a proceso, informó la Fiscalía General de la República (FGR).

Un Juez de Control calificó de legal la detención de Wilson “N”, Jordy “N”, Henry “N” y Erwin “N”, quienes enfrentan cargos por su probable responsabilidad en delitos contra la salud, en la modalidad de transporte de clorhidrato de cocaína, así como por posesión ilícita de hidrocarburo, ambos con la agravante de pandilla.

La FGR señaló que el Ministerio Público Federal, adscrito a la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), obtuvo además la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa para los imputados, quienes permanecerán en el Centro Federal de Readaptación Social 13, en Oaxaca, mientras se desarrolla la investigación complementaria, cuyo plazo fue fijado en 3 meses.

El aseguramiento ocurrió cuando elementos de la Marina, en funciones de Guardia Costera y con apoyo de un helicóptero, detectaron 2 embarcaciones sin matrícula ni bandera que navegaban hacia costas mexicanas.

Durante la inspección, las autoridades localizaron diversos paquetes con cocaína, además de 19 bidones con un total de 988.65 litros de gasolina, los cuales también fueron asegurados.