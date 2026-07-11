Se dan con todo …Oootra vez en el eje vial

El percance fue reportado a las 13:00 horas y, afortunadamente, no hubo personas lesionadas, a pesar de lo fuerte del impacto.

Por Alfredo Peña

Fotos: Alfredo Peña

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- Un fuerte accidente automovilístico se registró la tarde del viernes en el cruce del Eje Vial y la calle Coahuila, dejando daños materiales de consideración.

El percance fue reportado a las 13:00 horas y, afortunadamente, no hubo personas lesionadas, a pesar de lo fuerte del impacto.

Cómo presunta responsable aparece una mujer que conducía un vehículo Chrysler Stratus, modelo antiguo.

La conductora se desplazaba de oriente a poniente sobre la calle Coahuila.

Por el Eje Vial, en dirección de sur a norte, circulaba una camioneta Chevrolet Equinox, también modelo antiguo y con placas de Tamaulipas, la cual llevaba la preferencia de paso.

Al llegar al cruce, impactó la parte lateral izquierda del Stratus.

Las partes dialogaban para intentar llegar a un acuerdo sobre los daños, que fueron de consideración.