Beneficia Carmen Lilia a colonos con 3 obras viales

La alcaldesa de Nuevo Laredo mejora la infraestructura urbana del poniente, sur y centro de la ciudad

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EXPRESO-LA RAZÓN

Como un compromiso adquirido con la ciudadanía, se realizó la entrega de 3 obras de infraestructura vial en el poniente, sur y centro de Nuevo Laredo por parte de la Presidenta Municipal, Carmen Lilia Canturosas Villarreal.

Junto integrantes de cabildo, funcionarios de diferentes dependencias y familias de los diferentes sectores, la alcaldesa encabezó una gira de trabajo en donde inauguró una pavimentación y dos recarpeteos con una inversión que supera los 6 millones de pesos.

“Para nosotros, todos los sectores de la ciudad, sur, poniente, oriente, centro de nuestra ciudad, todos son importantes y por eso trabajamos todos los días para darles una mejor calidad de vida; esa es la esencia de los gobiernos humanistas, generar mejores condiciones para el bienestar y desarrollo de las familias”, manifestó.

El recorrido de trabajo inició con la entrega de una pavimentación asfáltica en la calle Cesáreo García en la Colonia 150 Aniversario con una inversión de $2 millones 246 mil 505, en una superficie de 1,051 metros cuadrados, con cerca de 2 mil 100 beneficiarios directos e indirectos.

Posteriormente, la alcaldesa inauguró la obra de recarpeteo asfáltico en la calle central entre Avenida Reforma y Avenida Tecnológico, la cual tuvo una inversión de $2 millones 078 mil 163 pesos, en una superficie de 3 mil 054 metros cuadrados, que beneficiarán directamente a 20 mil 950 personas.

Por último, entregó el recarpeteo asfáltico de la calle Zaragoza la cual tuvo una inversión total de $2 millones 125 mil 240 pesos, para una superficie de 2 mil 977 metros cuadrados y alrededor de 20 mil 950 beneficiarios directos.

“Le expreso nuestro sincero agradecimiento por la obra de recarpeteo de nuestra calle, mejoras en la infraestructura pluvial que elevan la calidad de vida de nuestra colonia y demuestra la atención de su gobierno, hacia los ciudadanos”, comentó la señora Luz María Salas Tonche, vecina de la Colonia Zaragoza.

Para esta entrega fueron destinados cerca de $6 millones 449 mil 909 pesos, con un total de 7 mil 083 metros cuadrados de construcción, para beneficiar a más de 44 mil personas en Nuevo Laredo.