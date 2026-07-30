Cierran puerta a la prensa en caso Dafne

Se prohibió el acceso a la sala de espera del centro, incluidos los representantes de los medios de comunicación

Benigno Solís

Expreso-La Razón

ALTAMIRA, TAM.- La presencia policiaca en el Centro Integral de Justicia fue reforzada este jueves, con motivo de la audiencia de Jorge Luis y Estrellita, misma que ya se desarrolla en la sala correspondiente.

Se prohibió el acceso a la sala de espera del centro, incluidos los representantes de los medios de comunicación.

En el acceso principal, personal de la Policía Investigadora estableció un filtro a través del cual se permite el acceso solamente a quienes van a realizar algún trámite o acuden a la audiencia.