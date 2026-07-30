Siete marinos al banquillo de la FGR por huachicol del caso Farías Laguna

Podrían esclarecer quiénes participaron en la toma de decisiones, cómo se desarrolló el operativo, quiénes realmente dieron instrucciones o responsabilidades que aún no han salido a la luz

Staff

Ciudad de México.-La defensa del vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna informó que la Fiscalía General de la República (FGR) aceptó una de sus principales solicitudes y este jueves entrevistará a siete integrantes de la Secretaría de Marina-Armada de México (Semar), que presuntamente tuvieron conocimiento de las acciones que realizaron integrantes de la red de corrupción que permitió el contrabando de millones de litros de combustible utilizando buques.

Además, refirió la defensa del vicealmirante Farías Laguna “la atención ahora se centra en lo que puedan revelar los siete marinos. Sus testimonios podrían esclarecer quiénes participaron en la toma de decisiones, cómo se desarrolló el operativo quienes realmente dieron instrucciones o responsabilidades que aún no han salido a la luz”.

“Más que una diligencia de trámite, las entrevistas representan una oportunidad para conocer si la investigación apunta a quienes dirigieron las acciones”.

Los siete miembros navales forman parte del personal que laboró en la Oficialía Mayor y en la Aduana de Hermosillo, Sonora, y que presuntamente realizaron declaraciones ante el Ministerio Publico Federal, y que permitirían esclarecer cómo operaba la red de corrupción que presuntamente involucró a dos sobrinos políticos del ex secretario de Marina, el almirante Rafael Ojeda Durán.

La diligencia se realizará en las instalaciones de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), en la Ciudad de México, y fue “formalizada mediante un oficio fechado el 22 de julio de 2026 y representa un avance relevante para la estrategia jurídica encabezada por el abogado Epigmenio Mendieta Valdés, al incorporar testimonios de personal naval dentro de la carpeta de investigación”.

El oficio establece que las entrevistas fueron autorizadas a petición expresa de la defensa y serán desahogadas por sus propios abogados a lo largo de este jueves, con la presencia del Ministerio Público Federal durante todo el procedimiento.

La comparecencia se realizará de manera escalonada, esto es un testigo a la vez, y respecto de ello, la defensa del vicealmirante expresó que ello “abre una nueva etapa en la investigación, al permitir que la versión de miembros de la Semar quede integrada formalmente al expediente ministerial”.

En este caso la FGR identificó patios clandestinos y empresas fantasmas en los puertos del Golfo (Tampico–Altamira) y del Pacífico (Ensenada), así como rutas terrestres hacia las ciudades de Camargo, Jiménez, Torreón, Fresnillo, Aguascalientes y Piedras Negras, la ruta inicial que tuvieron los 10 millones de litros que se sustrajeron del buque Challenge Procyon, antes de ser descubierto el mayor tráfico ilegal de combustible utilizando buques de carga en marzo de 2025.