¡A pegar!

Correcaminos busca su primer triunfo en casa ante Tepatitlán

POR. DANIEL VÁZQUEZ

EXPRESO

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- Correcaminos regresa esta noche al Estadio Marte R. Gómez para disputar su primer partido como local del Torneo Apertura 2026 de la Liga de Expansión MX. A partir de las 19:00 horas, el conjunto dirigido por Gabriel Pereyra recibirá a Tepatitlán FC en duelo correspondiente a la Jornada 2, con la misión de sumar su primera victoria del certamen ante su afición.

El cuadro universitario llega motivado luego del empate 3-3 conseguido en su visita a Mineros de Zacatecas, encuentro en el que mostró capacidad de reacción y una ofensiva efectiva, aunque también dejó en evidencia aspectos por corregir en la zona defensiva. El punto obtenido lo mantiene entre los equipos que comenzaron sumando en el torneo.

Por su parte, Tepatitlán buscará recuperarse tras caer 1-0 en casa frente a Alacranes de Durango durante la fecha inaugural. El conjunto jalisciense intentará reencontrarse con el nivel que lo llevó a ser protagonista en el semestre anterior, por lo que se espera un rival exigente en Ciudad Victoria.

Los antecedentes recientes favorecen ligeramente al conjunto alteño. En los últimos enfrentamientos entre ambas escuadras, Tepatitlán ha logrado inclinar la balanza a su favor, incluido el más reciente compromiso disputado en febrero de este año, cuando se impuso por marcador de 2-1. Correcaminos, sin embargo, intentará aprovechar la localía para cambiar esa tendencia.

Uno de los aspectos a seguir será el desempeño ofensivo del equipo naranja, que en la primera jornada mostró variantes en ataque con tres anotaciones, pero también permitió la misma cantidad de goles. Gabriel Pereyra ha señalado la importancia de encontrar equilibrio entre ambas áreas para convertir el buen funcionamiento en resultados positivos.

La afición espera una buena entrada en el Marte R. Gómez para respaldar a un Correcaminos que inicia una nueva etapa bajo el mando del estratega argentino. Los tres puntos representan una oportunidad para mantenerse en la parte alta de la clasificación y comenzar con el pie derecho su participación como local en el Apertura 2026.