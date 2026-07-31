Desde 2008 la Sedena ya no supervisa escuelas militarizadas

Estas instituciones no pueden usar grados, uniformes ni insignias militares, aclara el secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo

Por. Staff

Ciudad de México.- La Sedena aclaró que ya no supervisa escuelas militarizadas desde 2008, luego de que un decreto federal derogó las disposiciones legales que le permitían participar en la revisión de este tipo de planteles.

El titular de la dependencia, Ricardo Trevilla Trejo, explicó que actualmente la Secretaría de la Defensa no tiene ninguna relación con el funcionamiento de estas instituciones.

La precisión ocurre en medio de la revisión nacional que realizan las autoridades educativas sobre los planteles que operan bajo una modalidad militarizada, tras el caso de la muerte de la adolescente Dafne Zapata Quintos durante un campamento organizado por una academia militarizada en Tamaulipas.

Trevilla explicó que las facultades de supervisión surgieron en un contexto histórico muy distinto, pero dejaron de existir hace casi dos décadas.

Ricardo Trevilla explicó que las primeras disposiciones relacionadas con las escuelas militarizadas surgieron en 1943, durante la Segunda Guerra Mundial.

En ese periodo se emitieron diversas leyes y reglamentos, además de crearse el Servicio Militar Nacional. Como parte de ese marco normativo, la entonces Secretaría de la Defensa Nacional recibió la atribución de supervisar los programas de estudio de algunas escuelas militarizadas.

El funcionario precisó que en 2008 se publicó un decreto que derogó esas disposiciones.

«En el 2008 ya se emite un decreto en donde se derogan todas esas disposiciones y la Secretaría de la Defensa Nacional ya no tiene ninguna relación respecto al funcionamiento de los planteles militarizados», explicó.

Con ello, dejó en claro que actualmente la Sedena no tiene facultades para autorizar, regular o supervisar este tipo de instituciones educativas.

El secretario de la Defensa también recordó que existe una disposición en el Código Penal Federal que prohíbe el uso indebido de elementos propios de las Fuerzas Armadas, entre ellos uniformes militares, insignias y grados militares.

Por ello enfatizó que las escuelas militarizadas no pueden utilizar grados militares, independientemente de que operen como instituciones educativas particulares.

Las declaraciones de Ricardo Trevilla se producen después de que la Secretaría de Educación Pública (SEP) determinó que ninguna institución educativa del país cuenta con autorización para operar bajo una modalidad militarizada o similar.

Como parte de esa revisión nacional, la Academia Militarizada Ignacio Zaragoza (AMIZ), ubicada en la ciudad de Puebla, fue notificada sobre su cierre definitivo.

El plantel retiró la palabra «Militarizada» de su fachada y de sus redes sociales, donde ahora se identifica únicamente como Academia Ignacio Zaragoza, aunque conserva sus logotipos y colores institucionales.

La SEP informó que los alumnos podrán continuar sus estudios en otras instituciones educativas, que los certificados emitidos conservarán su validez oficial y que las familias deberán recibir el reembolso de los pagos realizados por concepto de inscripción o reinscripción para el ciclo escolar 2026-2027.

Pese al anuncio de la autoridad educativa federal, el director de la institución, Daniel Guzmán López, aseguró ante padres de familia que el plantel continuará operando porque, afirmó, cuenta con Registros de Validez Oficial de Estudios (RVOE) para los niveles educativos que ofrece.

Asimismo, sostuvo que, hasta el momento de sus declaraciones, no había recibido una notificación oficial de clausura y aseguró que la institución seguirá defendiendo su operación conforme a la ley.

Mientras tanto, el Gobierno de Puebla informó que trabajará con las autoridades educativas para garantizar que los estudiantes puedan continuar su formación académica en otros planteles, en cumplimiento de las disposiciones emitidas por la SEP federal.