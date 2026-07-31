Entregan becas a estudiantes con discapacidad

Benefician a 68 estudiantes con discapacidad de Nuevo Laredo los que recibieron becas del programa "Para la Inclusión Social en Tamaulipas", otorgadas por el ITABEC

POR. STAFF

EXPRESO-LA RAZON

NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS, MÉXICO.- Un total de 68 estudiantes con discapacidad de Nuevo Laredo recibieron becas del programa «Para la Inclusión Social en Tamaulipas», otorgadas por el Instituto Tamaulipeco de Becas, Estímulos y Créditos Educativos (ITABEC), como parte de las acciones para impulsar su permanencia en las aulas y apoyar la economía de sus familias.

La entrega se realizó en el auditorio del Centro de Rehabilitación Integral (CRI), donde las y los beneficiarios recibieron este apoyo económico dirigido a estudiantes con discapacidad que cursan desde educación básica hasta nivel de posgrado.

El programa contempla un apoyo anual de 5 mil pesos, distribuido en dos pagos, con el objetivo de contribuir a la continuidad de la formación académica de las y los estudiantes, además de representar un respaldo para la economía familiar.

Estos apoyos son resultado del trabajo coordinado entre la presidenta del Sistema DIF Tamaulipas, María de Villarreal y la presidenta del Sistema DIF Nuevo Laredo, Claudette Canturosas Villarreal, quién de la mano de la alcaldesa Carmen Lilia Canturosas, impulsan acciones conjuntas para fortalecer la inclusión educativa y garantizar que las y los estudiantes con discapacidad cuenten con mejores oportunidades para continuar su formación académica y su desarrollo integral.

El Sistema DIF Nuevo Laredo se suma a este esfuerzo institucional al reconocer la educación como una herramienta fundamental para promover la inclusión, reducir las brechas de desigualdad y generar mayores oportunidades para las personas con discapacidad.