Parranda termina en homicidio

Dos trabajadores del campo convivían y consumían bebidas alcohólicas cuando presuntamente sostuvieron una pelea

Por. Otilio Núñez

Expreso-La Razón

ALTAMIRA, TAMAULIPAS.- Una convivencia entre dos trabajadores del campo terminó en tragedia, luego de que una riña ocurrida durante la noche dejara como saldo un hombre muerto, presuntamente atacado a golpes y con un machete por su compañero de parranda.

Los hechos ocurrieron entre la noche del miércoles y la madrugada de este jueves. Personal de la Fiscalía General de Justicia identificó a la víctima como Pablo R., de 62 años, residente de la calle Miguel Alemán, en el ejido José María Luis Mora, en Altamira.

De acuerdo con las investigaciones, Pablo R. convivía y consumía bebidas alcohólicas con un vecino identificado como Rogelio S., a quien previamente había llevado al ejido Esteros para cobrar un dinero. Posteriormente ambos compraron cerveza y continuaron la reunión junto con un tercer hombre, desplazándose en una camioneta Jeep Cherokee propiedad de la víctima.

El testigo declaró que, ya avanzada la noche, Pablo R. y Rogelio S. comenzaron a golpearse. Indicó que decidió retirarse del lugar tras recomendarle a Pablo que regresara a su domicilio, por lo que ya no presenció lo ocurrido después.

Las primeras indagatorias apuntan a que, tras la pelea, Rogelio S. presuntamente tomó un machete y atacó a la víctima, causándole profundas heridas en ambas muñecas, además de lesiones en el rostro.

Por su parte, la esposa del fallecido, Antonio H., relató que sabía que su esposo se encontraba bebiendo con Rogelio. Señaló que alrededor de las 4:00 de la madrugada escuchó llegar la camioneta a su domicilio, pero al notar que su esposo no descendía salió a revisar. Encontró la unidad encendida, con el radio funcionando, y a Pablo recostado sobre el asiento del copiloto con múltiples heridas. Solicitó ayuda a un familiar, quien al revisarlo confirmó que ya no presentaba signos vitales.

De manera extraoficial trascendió que, tras un operativo policial, las autoridades acudieron al domicilio de Rogelio S., donde localizaron diversos indicios, entre ellos un machete que habría sido utilizado en la agresión. El hombre fue detenido y quedó a disposición del Ministerio Público, que continúa con las investigaciones para esclarecer los hechos.