Tamaulipas deja atrás los potreros secos; hay pasto pese a la canícula

Las lluvias acumuladas durante el año han favorecido la recuperación de los agostaderos.

Vía Antonio H. Mandujano

TAMAULIPAS, MÉXICO.- A diferencia de años anteriores, cuando la sequía golpeó severamente al campo tamaulipeco y provocó una fuerte escasez de forraje para el ganado, este 2026 los productores atraviesan la temporada de canícula con condiciones favorables en los agostaderos, gracias a las lluvias registradas en gran parte del estado.

Así lo aseguró el presidente de la Unión Ganadera Regional de Tamaulipas (UGRT), José Guerrero Gamboa, quien destacó que las precipitaciones acumuladas durante los últimos meses han permitido mantener una buena disponibilidad de pasto para la alimentación del hato ganadero.

“Ahorita estamos bien en cuanto a pastizales y las lluvias. Afortunadamente hemos tenido muy buenas lluvias”, señaló.

El líder ganadero explicó que el panorama actual contrasta notablemente con el de años recientes, cuando la prolongada sequía obligó a muchos productores a destinar recursos extraordinarios para la compra de alimento y a enfrentar complicaciones para mantener en buenas condiciones a sus animales.

Detalló que las lluvias han beneficiado principalmente a la zona norte de Tamaulipas, así como a municipios como González y El Mante, donde los pastizales muestran una recuperación importante.

Aunque reconoció que en algunos sectores de la costa, como Soto la Marina y Aldama, las precipitaciones han sido menores, aseguró que en términos generales existe suficiente forraje para el ganado.

“En el norte estamos bien en pasto”, afirmó.

Guerrero Gamboa señaló también que la presencia de humedad en los agostaderos representa un respiro para el sector pecuario, especialmente durante la canícula, periodo caracterizado por altas temperaturas y una disminución temporal de las lluvias.

Indicó que las condiciones actuales permiten a los productores mantener sus esquemas normales de manejo y comercialización de ganado, sin las dificultades que se presentaron durante los años más críticos de sequía.

El presidente de la UGRT destacó que el comportamiento favorable del clima ha sido determinante para que la actividad ganadera mantenga estabilidad, al garantizar alimento natural para los animales y reducir la presión económica que implica suplementar la alimentación en épocas de escasez.

Y para finalizar, destacó que de esta manera, la ganadería tamaulipeca enfrenta una canícula muy distinta a la de años anteriores, con potreros verdes y suficiente pasto para sostener la producción en buena parte del estado.