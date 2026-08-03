Condonan 100% en recargos del predial en Agosto

El Cabildo de Nuevo Laredo aprobó por unanimidad un programa de condonación del 100% en recargos del impuesto predial, que estará vigente durante todo agosto de 2026

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EXPRESO-LA RAZON

Con el propósito de seguir apoyando la economía de las familias neolaredenses y facilitar la regularización de contribuyentes con adeudos, el Cabildo de Nuevo Laredo aprobó por unanimidad la implementación de un programa de condonación del 100% en recargos del impuesto predial, beneficio que estará vigente durante todo el mes de agosto de 2026 y que permitirá a las y los ciudadanos ponerse al corriente en el pago de esta contribución sin cargos adicionales por recargos.

La aprobación se realizó durante la Sexagésima Segunda Sesión Ordinaria de Cabildo, a propuesta de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Gasto Público, como parte de las acciones impulsadas por el Gobierno Municipal para brindar facilidades de pago a la ciudadanía y fortalecer al mismo tiempo la hacienda pública municipal.

La presidenta municipal, Carmen Lilia Canturosas Villarreal, destacó que este programa representa un respaldo directo para la economía familiar, además de incentivar el cumplimiento de las obligaciones fiscales.

«Nuestro compromiso es seguir generando mecanismos que ayuden a la economía de las familias neolaredenses. Regularizar el pago del impuesto predial no solo beneficia a los contribuyentes, también fortalece los recursos con los que seguimos transformando la ciudad mediante más obras, mejores servicios públicos y mayor bienestar para todas y todos», expresó la alcaldesa.

Durante la exposición del dictamen, se informó que al cierre del mes de julio el Gobierno Municipal ha logrado recaudar más de 168 millones de pesos, cifra que representa un incremento superior al 35% en comparación con el mismo periodo del año anterior.

Adicionalmente, gracias a los distintos programas de estímulos fiscales autorizados durante el presente ejercicio, las y los contribuyentes han obtenido un ahorro superior a 62 millones de pesos en recargos, lo que ha permitido que más ciudadanos regularicen su situación fiscal.

Pese a estos resultados, autoridades municipales señalaron que aún existen 101 mil 326 predios con adeudos pendientes, por lo que hicieron un llamado a aprovechar este programa extraordinario durante agosto para ponerse al corriente y evitar que continúen generándose recargos.

El beneficio aprobado contempla la condonación del 100% de los recargos generados por adeudos del impuesto predial urbano, suburbano y rústico, aplicable exclusivamente durante el mes de agosto del presente ejercicio fiscal.

Las personas interesadas podrán acudir a la Dirección de Ingresos para recibir orientación sobre este programa y conocer las alternativas disponibles para regularizar su situación tributaria.